В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

РФ может вновь начать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, не исключил Вадим Скибицкий.

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Вадим Скибицкий не исключил вероятность новых ракетных ударов РФ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Ракетные удары российских оккупантов по территории Украины будут продолжаться, несмотря на то, что они уже начали экономить ракетное вооружение, заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы также отмечаем уменьшение количества ракет в ударе, но, очевидно, агрессор все же будет пытаться поддерживать частоту ударов – методично, изо дня в день, поражать наши объекты и держать наше население в таком напряжении", — подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

По словам представителя ГУР, РФ концентрируется на ударах по объектам критической инфраструктуры, которые влияют как с военной точки зрения на обеспечение Сил обороны, так и на обеспечение жизнедеятельности населения.

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В то же время он не исключил, что осенью РФ может вновь начать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Мы не исключаем такой возможности. Во-первых, как я уже сказал, производство (ракет – ред.) есть. В первую такую кампанию они не добились своего результата, потому что наша система энергопитания, производства электроэнергии выстояла. Мы, по сути, нормально пережили зиму", — отметил собеседник.

По его словам, один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодняшний день – противовоздушная оборона: ракеты, а также возможность увеличения количества современных комплексов ПВО.

"Территория Украины очень велика. Для того чтобы прикрыть стратегические объекты – не только войска, просто даже наши гражданские города и села необходимо больше комплексов противовоздушной обороны. Необходимо усовершенствовать наши знания и умения для использования иностранных комплексов противовоздушной обороны", — добавил Скибицкий.

Ракетные удары РФ

Напомним, в ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Информацию про взрывы в регионе подтвердили и в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда",

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что страна-агрессор атаковала Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131".

Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области.

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