Зеленский собрался снизить налоги для украинцев, но есть нюанс

Такие изменения должны произойти уже после войны, отмечает президент, ведь сейчас вопрос снижения налогов не актуален.

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Зеленский во время выступления в ВР 28 июня / Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что хотел бы снизить налоги в Украине. Но это, по его словам, повлечет усиленную ответственность. Также он подчеркнул, что в Украине следует минимизировать контакты граждан с чиновниками.

"Украине для победы нужен новый рациональный налоговый договор между государством и обществом и реальная легализация имущества. Наша цель - это налоговая без налоговиков, таможня без таможенников", - заявил президент с трибуны.

Зеленский, обсуждая тему реформы налоговой службы и таможни, заявил, что выступает за уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

При этом, такие изменения должны произойти уже после войны, поскольку сейчас, "во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами", Украина себе этого позволить не может.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

"Украине нужен новый налоговый договор между государственной и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина одержит победу ... снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность", - сказал президент.

Смотрите полное выступление Владимира Зеленского в Раде 28 июня

Что еще заявлял президент в Раде

Во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 28 июня, на День Конституции Украины, гарант предложил идею доктрины для Украины. Первым пунктом станет победа над страной-оккупантом Россией и восстановление территориальной целостности.

"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины - это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Никакой части Украины мы не оставим врагу", - отметил президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Украина никогда не пойдет на заморозку войны с агрессором Россией. Киев придерживается своей собственной формулы мира.

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