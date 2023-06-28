Зеленский неожиданно мокнул Раду каннабисом: "Легализуйте наконец-то!"

Зеленский подчеркнул, что следует наладить контролируемое производство медицинского каннабиса в Украине.

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Зеленский призвал ВР наконец-то взяться за вопрос каннабиса/ Коллаж: Главред, фото: azrom.com, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде Украины призвал парламентариев наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис.

"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - заявил он с трибуны. Депутаты и члены правительства при этом поддержали предложение аплодисментами.

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При этом, Зеленский подчеркнул, что следует наладить контролируемое производство медицинского каннабиса в Украине.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - подчеркнул он.

Что такое медицинский каннабис?

Медицинская марихуана или медицинский каннабис - использование каннабиноидов для того, чтобы лечить болезни или купировать их симптомы. Используется при тошноте или при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также против хронических болей и мышечных спазмов, обладает противоопухолевым действием. Медицинскую марихуану курят, в том числе при помощи вапоризаторов, или употребляют в виде экстрактов или оральных спреев (набиксимолс). Доступны синтетические каннабиноиды такие как дронабинол и набилон, пишет Википедия.

Ряд научных исследований говорит о пользе препаратов на основе компонентов каннабиса для больных с тяжелыми состояниями.

Медицинский каннабис: почему с этим сложно в Украине

В Украине вопрос медицинского каннабиса периодически вызывает острые дискуссии. Противники заявляют о рисках роста уровня наркомании, лоббисты же отмечают, что в воюющей стране с огромным количеством людей с ПТСР это необходимо. В 2020 году межфракционная группа в украинском парламенте подготовила проект закона о легализации медицинского каннабиса. Он был внесен на внеочередное голосование Верховной Рады в июле 2021 года. Но Рада его не поддержала - "за" проголосовали всего 184 голосов депутатов из необходимых 226.

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