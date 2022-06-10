"Мне не нравится": Комаровский высказался о легализации медицинского каннабиса

Комаровский высказался о легализации марихуаны / скриншот

В Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Известный доктор Евгений Комаровский пояснил, почему он за" и "против" этого решения.

"В нашей стране теперь можно легально продавать каннабис и даже курить марихуану?" - спрашивают многие украинцы. Ведь новый закон предусматривает лицензирование хозяйственной деятельности, которая позволяет культивировать и выращивать каннабис на территории Украины.

"Не путайте два действия: "разрешить курить марихуану" и "использовать препараты медицинского каннабиса". Есть ряд болезней, при лечении которых препараты на основе каннабиса очень эффективны. Причем медицинская марихуана - это такие сорта, которым нужна особая обработка", - сказал эксперт программы "Ранок з Україною" в эфире Индиго TV.

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Кандидат медицинских наук объяснил, в каких случаях пациенту могут выписать такой препарат. Это некоторые онкологические болезни, все болезни, которые сопровождаются дрожью и спазмом мышц, а также значительное количество проблем с психикой, некоторые виды депрессии и панический синдром.

"Каннабис очень эффективен при посттравматическом стрессовом расстройстве. Поэтому сейчас - во время войны - препараты на его основе нужны Украине. Их необходимо легализовать и широко использовать", - добавил Евгений Комаровский.

По его мнению, любой врач с лицензией на оказание помощи людям должен иметь право выписывать такие медицинские средства. Поэтому эксперт согласен с 1/3 этого закона: он поддерживает возможность купить их тем людям, которым это крайне необходимо во время лечения.

"Но мне не нравится, что в стране с коррупцией появляется новый объект для продажи, разрешение на вид деятельности и лицензия. И все это принимается вместо широкой общественной дискуссии и до того, как мы победили коррупцию", - добавил доктор Комаровский.

Легализация марихуаны

Ранее Главред писал о том, что Верховная Рада 13 июля прошлого года провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы отправили на доработку авторам соответствующий законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа. На его направление на доработку в комитет также не хватило голосов.

Еще в октябре 2020 года в Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что, по предварительным подсчетам, около 2 млн граждан нашей страны нуждались в таком каннабисе, поскольку он имеет обезболивающий эффект.

В Украине 9 апреля был узаконен медицинский каннабис, теперь можно купить лекарственные препараты, созданные на основе веществ Набиксимолс, Набилон и Дронабинол, говорится на сайте правительства.

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