Ляшко пояснил, для чего в Украине легализировали каннабис

Ляшко высказался о легализации марихуаны / УНИАН

Власти Украины пересмотрели вопрос о разрешении использования каннабиса в медицинских целях - на такой шаг пошли из-за того, что лекарственные средства, содержащие фармацевтические каннабиноиды, в первую очередь, уменьшают боли для тяжелобольных.

Терапевтическое применение лекарственных средств на основе каннабиноидов является эффективным для тяжелобольных пациентов. В частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Ляшко добавил, что в Украине теперь разрешено использовать более десяти торговых названий лекарственных средств, содержащих фармацевтические каннабиноиды или производные тетрагидроканнабинола. В том числе, разрешенных к применению в странах, регуляторные органы которых руководствуются высокими стандартами качества.