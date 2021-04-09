Медицинский каннабис в Украине разрешили продавать: что не под запретом

В Украине власти разрешили оборот медицинской конопли / Анастасия Олейникова для Главреда

Кабмин Украины внес изменения в перечень наркотических средств и психотропных веществ – узаконил ряд психотропов.

В Украине узаконен медицинский каннабис, теперь можно купить лекарственные препараты, созданные на основе веществ Набиксимолс, Набилон и Дронабинол, говорится на сайте правительства.

Постановление, которым узаконен медицинский каннабис (№324), датировано 7 апреля, его подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что такое Дронабинол, Набилон и Набиксимолс

Набилон и Дронабинол – это синтетические каннабиноиды (действующие вещества гашиша и марихуаны). Препараты, созданные из этих веществ, используют в частности для борьбы с рвотой;

Набиксимолс – это стандартизированный экстракт каннабиса. Созданный из этого вещества препарат используют для того, чтобы облегчить боль и спазмы при рассеянном склерозе (хроническое заболевание нервной системы).

В правительстве подчеркнули, что оборот Дронабинола, Набилона и Набиксимолса в украинском государстве допускается только в форме субстанций, предназначенных для производства одноименных лекарств.

/ kmu.gov.ua

В конце января стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддерживает легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях.

Еще в октябре 2020 года в Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что, по предварительным подсчетам, около 2 млн граждан нашей страны нуждались в таком каннабисе, поскольку он имеет обезболивающий эффект.