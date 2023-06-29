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В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

Андрей Ганчук
29 июня 2023, 11:19 обновлено 29 июня, 11:31
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Украинцам нужно соблюдать спокойствие, избегать паники и действовать согласно требованиям в случае угрозы аварии на Запорожской атомной электростанции.
заэс
Власти Запорожья опубликовали алгоритм, что нужно делать в случае угрозы аварии на ЗАЭС / фото Энергоатом

В Запорожье и Запорожском районе в четверг, 29 июня, проводятся командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции. В случае официального предупреждения местным жителям нужно провести герметизацию помещений и избегать паники.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, если от властей поступит сигнал об угрозе чрезвычайной ситуации, нужно будет придерживаться определенных правил и действовать согласно требованиям.

Как действовать в случае угрозы аварии на ЗАЭС

Избегайте паники и сохраняйте спокойствие.

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Помогайте друг другу. Предупредите соседей, окажите помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям.

Заберите в дом домашних животных.

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.

Проведите герметизацию помещений (окон, дверей) (не подходите к ним без необходимости), отключите кондиционеры, вентиляторы, закройте вентиляционные отдушины, дымоходы и т.д.

Будьте готовы по отдельному указанию органов местной власти провести йодную профилактику всему населению до 40 лет (необходимые дозы и порядок проведения размещены на сайте облгосадминистрации).

Сделайте запас воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.

Соберите "Экстренный чемодан", в частности к нему герметично упаковайте пищевые продукты, воду, комплект запасной одежды, документы и ценные вещи.

Произведите эвакуацию детей, беременных женщин, больных максимально используя личный автотранспорт с помощью родственников, соседей, друзей, знакомых, а в случае невозможности направьте их в сборные пункты эвакуации.

Покидая помещение (квартиру, дом) выключите источники электро, водо- и газоснабжения, возьмите подготовленные вещи, наденьте средства защиты.

Запрещается нахождение на открытой местности без острой необходимости.

При выходе на улицу – обязательно наденьте защитные средства (сапоги, плащ, накидки, головные уборы, респираторы и т.д.).

Ограничьте прием пищи местного производства.

Не двигайтесь на автотранспорте по обочине и дорогам без жесткого покрытия.

К каким действиям нужно будет готовиться в случае угрозы аварии на ЗАЭС

К чему нужно готовиться в случае угрозы аварии на ЗАЭС

К проведению дезактивации территорий и предотвращение опыления на открытых местностях;

Организации санитарных барьеров на входах в помещения (группы помещений), домов, то есть снятие верхней одежды и переобувь.

Следите за дополнительными сообщениями от органов власти, ГСЧС, полиции.

Что делать украинцам на оккупированных территориях в случае угрозы аварии на АЭС

Необходимо эвакуироваться на безопасные территории приближенные к побережью Азовского моря любым доступным для вас способом.

Берите с собой только документы и вещи первой необходимости в герметичной упаковке.

Оккупанты могут минировать территории и применять, действовать агрессивно и применять оружие.

Украина обратилась к Красному кресту с просьбой о помощи эвакуации граждан с оккупированных территорий в случае угрозы аварии на ЗАЭС.

Угроза подрыва агрессором Россией Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что страна-оккупант Россия рассматривает возможность сценария террористического акта на Запорожской атомной электростанции. По словам гаранта, информация передана партнерам, а мир должен действовать на упреждение.

Начальник Главного управления разведки Минороны Кирилл Буданов сказал, что Россия утвердила план по возможному подрыву Запорожской АЭС. По мнению Буданова, в случае приказа России исполнители быстро все реализуют.

"Россия сможет повысить напряжение в линиях электроснабжения, ведущих к станции, что приведет к ядерной аварии в короткий срок. То есть для ускорения катастрофы могут быть применены технические средства", - подчеркнул Буданов.

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