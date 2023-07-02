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Сын удивил прощальным постом: в сети утверждают, что Кадыров при смерти

Алёна Воронина
2 июля 2023, 13:57 обновлено 2 июля, 14:01
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У главы Чечни якобы отказали почки, и сейчас он находится в очень плохом состоянии. Ему трудно разговаривать, и даже не помогает процедура диализа.
Рамзан Кадыров
Кадыров исчез, а его сын удивил прощальным постом/ Telegram, скрин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может быть при смерти. Об этом заявил бывший пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющий на стороне Украины, Ислам Белокиев. Он отмечает, что у Кадырова якобы отказали почки, и процедура диализа уже не помогает. Кроме этого, ему уже якобы даже трудно разговаривать.

"Его почки практически отказали, и поступает информация, что ему и говорить сложно. Не помогает даже процедура диализа (искусственное очищение крови от токсинов, избытка воды и т.д.). А это значит, что скорее всего он вскоре умрет", – предположил Белокиев.

По его словам, в таком состоянии чеченский лидер вряд ли долго продержится. Белокиев отмечает, что смерть Кадырова повлечет за собой борьбу за власть в Чечне, и это приведет к региональным изменениям.

видео дня

"Среди ближайших родственников Кадырова нет никого, кто смог бы его заменить, – потеснив Даудова (крыло ФСБ) или Алаудинова (крыло Министерства обороны), которые имеют большую поддержку со стороны российских силовых структур. В случае же прихода к власти кого-то не из семьи Кадыровых, всю вертикаль и горизонталь власти в оккупированной Чечне будет подвергнуто тотальной зачистке от старого кадыровского влияния", – отметил он.

Сын Кадырова публикует посвященные отцу посты

А пока в информационном пространстве думают, куда мог деваться Кадыров и почему он уже долго не появляется на публике, один из его сыновей Адам публикует в соцсетях странные посты, посвященные отцу.

"Отец. Какое безграничное счастье, когда у тебя есть ориентир, эталон, наставник. Плечо, на которое можно положиться в трудный момент, пример, к которому можно стремиться, добрый взгляд, который выше всех наград. Да хранит вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович", – написал сын Кадырова Адам в одной из недавних публикаций.

Также он публиковал видео о том, "как трудно потерять отца и что ценность отца можно понять лишь после его смерти".

Сын Кадырова
Сын Кадырова публикует посвященные отцу посты/ скрин

Что известно о болезни Кадырова

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

1 июля чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани) сообщил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек, из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

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