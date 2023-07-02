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"Бесхребетная мокрица": Гиркин смачно плюнул в лицо Путину

Алексей Тесля
2 июля 2023, 12:56 обновлено 2 июля, 13:13
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Владимир Путин демонстрирует свое полное бессилие, считает Игорь Гиркин.
Путин, Гиркин
Игорь Гиркин набросился с оскорблениями на Владимира Путина / Скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин жестко наехал на бункерного диктатора Владимира Путина.

По словам "Стрелка", в ситуации с мятежом ЧВК Вагнера Путин показал свою полную неадекватность. Видео оскорблений Гиркина в адрес Путина опубликовано в Сети.

Он уверен в том, что Путин, не наказав Евгения Пригожина за попытку мятежа, дает основание для новых бунтов в РФ.

видео дня

"Путин демонстрирует свое полное бессилие и показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится – вам ничего не грозит", - истерит русский террорист.

Он уверен в том, что путинскому режиму с Пригожиным надо было расправиться для того, чтобы другим не повадно было задумывать новые бунты.

"Бесхребетная мокрица", — добавил Гиркин в адрес Путина.

Смотрите видео оскорблений Гиркина в адрес Путина:

'Бесхребетная мокрица': Гиркин смачно плюнул в лицо Путину
Игорь Гиркин набросился на Владимира Путина / Скриншот

Напомним, ранее Стрелков закатил истерику и требует наказания для владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина за военный мятеж в стране-агрессоре России.

Террорист в привычной для него истерической манере начал заявлять, что в России могут вспыхнуть и другие бунты, ведь Пригожин за его недавний мятеж не был наказан.

Также ранее Гиркин закатил очередную истерику по поводу неудач российской оккупационной армии на фронте и набросился с обвинениями лично на главу Кремля Путина. В очередном видеообращении террорист заявил, что Путин "танк видел только на параде", "ведет себя, как ребенок" и не обладает адекватной оценкой ситуации на фронте. Гиркин уверен, что РФ проиграет войну.

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