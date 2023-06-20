"Что у него с головой?": Гиркин в истерике набросился на Путина

Террорист напророчил стране-агрессору РФ не только поражение в войне, но и период внутренней нестабильности с непредсказуемыми последствиями.

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Игорь Гиркин накинулся с оскорблениями на российского диктатора Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил очередную истерику по поводу неудач российской оккупационной армии на фронте и накинулся с обвинениями лично на хозяина Кремля Владимира Путина.

В своем очередном видеообращении террорист заявил, что Путин "танк видел только на параде", "ведет себя, как ребенок" и не владеет адекватной оценкой ситуации на фронте. Гиркин уверен, что страна-агрессор и оккупант проиграет войну.

"Наш верховный НЕкомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Противник год назад не атаковал нигде, инициатива полностью принадлежала российским вооруженным силам. А что мы имеем сейчас, в июне 2023 года? Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен..." – заявил террорист.

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Гиркин добавил, что Путин в информационном плане полностью "управляем", поскольку видит только ту информацию, которую ему показывают подчиненные.

"Как президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков? Ему приносят данные, а он не понимает, что говорит? Скажите, а с чего бы он должен понимать? Он вполне может верить, если бы ему подсунули 1800 танков – он бы и это мог озвучить. Он никогда не видел танк, кроме как на параде. Что у него там с головой? Он, действительно, ведет себя, может быть, не как старик, а как ребенок. Абсолютно не профессиональные, не обучаемые кадры в высшей власти РФ. Шансов на победу у нас нет никаких!" – сокрушался террорист, комментируя заявления Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Гиркин также заявил, что Путин зря надеется на мирные переговоры с Украиной.

"Он (Путин, - ред.) уверен, что враг сядет за стол переговоров и примет наши условия. А враг не сядет и не примет! С таким подходом руководства к этой войне… мы эту войну проигрываем, просто проигрываем. Кто-то думает, будем щелкать F-16 как орешки? Нет, не будем! Противник за счет этих самолетов сможет создавать на выбранных направлениях преимущество в воздухе… Наши вертолеты будут сбиваться, не долетая до поля боя", - ныл Стрелков.

Террорист уверен, что эта ситуация обернется для России не только поражением, но и периодом внутренней нестабильности. Что приведет к "непредсказуемым последствиям".

О чем говорил Путин на экономическом форуме

16 июня хозяин Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Во время своей речи он соврал, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось, а армия России имеет успехи на этом участке.

Кроме того, диктатор заявил, что российские войска "уничтожили" под Киевом пять американских комплексов противовоздушной обороны "Patriot". К слову, у Украины есть всего лишь две такие системы ПВО.

Также Путин оскорбил украинского президента Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

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