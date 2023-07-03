Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

Россияне будут продолжать шантажировать ядерным оружием, уверен Александр Кочетков.

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Александр Кочетков оценил вероятность ядерного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, скриншот

Российские оккупанты могут оставить захваченную Запорожскую атомную электростанцию ближе к осени, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Сейчас наступление еще готовится, а ближе к осени на юге может произойти "жест доброй воли", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт считает, что даже при таком сценарии россияне будут продолжать шантажировать ядерным оружием.

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"Поэтому подрыв ЗАЭС будет, скорее, локальной катастрофой, которая минимально повлияет на Европу. Хотя есть вариант, который сейчас обсуждают, о подрыве на ЗАЭС как атаке на страны НАТО, поскольку радиационное загрязнение может достичь стран НАТО – Турции, Румынии и тому подобное. Так что последствия могут быть, но это мало на что повлияет, поэтому россияне быстрее будут шантажировать ядерным конфликтом внутри Европы", — говорит он.

В то же время аналитик уверен, что пока что, оснований считать, что идет подготовка к использованию РФ ядерного оружия.

"Путин еще надеется захватить Украину, договориться с США относительно нового распределения мира. А пока есть эта надежда, он не будет использовать ядерное оружие, потому что это его крайний ход", — добавил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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