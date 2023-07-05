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Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Ангелина Подвысоцкая
5 июля 2023, 02:54 обновлено 5 июля, 02:59
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Президент призвал мир вовремя отреагировать на угрозу теракта на Запорожской АЭС.
ЗАЭС, Владимир Зеленский
ЗАЭС, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото Выкипедия, Офис президента

Российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

"Сейчас от нашей разведки мы имеем информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", - сказал Зеленский.

Он добавил, что реакция мира на подрыв Каховской ГЭС не была своевременной и масштабной.

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"И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его - это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", - добавил Зеленский.

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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