Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

Запорожская атомная электростанция будет в безопасности только тогда, когда оттуда уйдут оккупанты России, сказал представитель разведки Андрей Юсов.

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Рисков подрыва ЗАЭС стало меньше, но они не исчезли - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Военно-политическое руководство Украины приняло меры, которые поспособствовали снижению риска реализации страной-агрессором Россией теракта на Запорожской АЭС. Угрозы подрыва вражескими войсками ЗАЭС не будет только тогда, когда они покинут станцию. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что риски теракта со стороны России на ЗАЭС несколько снизились, поскольку украинские власти вовремя приняли нужные меры.

Впрочем, рисков подрыва атомной электростанции не будет только после того как оккупанты оттуда уйдут.

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"Если говорить о риске умышленных действий. Из-за комплекса мер, которые приняли украинское военно-политическое руководство и разведывательное сообщество, риск реализации террористического замысла несколько снизился. Но полностью опасность спадет только тогда, когда территория станции будет демилитаризована после выхода оккупационных войск и возвращения законной украинской власти", - подчеркнул Андрей Черняк.

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский 5 июля заявил, что российские оккупанты на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции заложили похожие на взрывчатку предметы. Он призвал мир остановить Москву от возможного теракта на ЗАЭС.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что риск подрыва оккупантами России Запорожской АЭС не исчез. Угроза будет присутствовать до тех пор, пока захватчики остаются на станции.

Представитель МИД страны-оккупанта России Мария Захарова обвинила Украину в, дескать, "намерении нанести вред ЗАЭС". По словам пропагандистки, обвинение Москвы в адрес Киева, мол, "должны рассмотреть на саммите НАТО".

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