УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

Андрей Ганчук
10 июля 2023, 21:48 обновлено 10 июля, 21:57
44
Запорожская атомная электростанция будет в безопасности только тогда, когда оттуда уйдут оккупанты России, сказал представитель разведки Андрей Юсов.
ЗАЭС, оккупанты РФ
Рисков подрыва ЗАЭС стало меньше, но они не исчезли - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Военно-политическое руководство Украины приняло меры, которые поспособствовали снижению риска реализации страной-агрессором Россией теракта на Запорожской АЭС. Угрозы подрыва вражескими войсками ЗАЭС не будет только тогда, когда они покинут станцию. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что риски теракта со стороны России на ЗАЭС несколько снизились, поскольку украинские власти вовремя приняли нужные меры.

Впрочем, рисков подрыва атомной электростанции не будет только после того как оккупанты оттуда уйдут.

видео дня

"Если говорить о риске умышленных действий. Из-за комплекса мер, которые приняли украинское военно-политическое руководство и разведывательное сообщество, риск реализации террористического замысла несколько снизился. Но полностью опасность спадет только тогда, когда территория станции будет демилитаризована после выхода оккупационных войск и возвращения законной украинской власти", - подчеркнул Андрей Черняк.

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский 5 июля заявил, что российские оккупанты на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции заложили похожие на взрывчатку предметы. Он призвал мир остановить Москву от возможного теракта на ЗАЭС.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что риск подрыва оккупантами России Запорожской АЭС не исчез. Угроза будет присутствовать до тех пор, пока захватчики остаются на станции.

Представитель МИД страны-оккупанта России Мария Захарова обвинила Украину в, дескать, "намерении нанести вред ЗАЭС". По словам пропагандистки, обвинение Москвы в адрес Киева, мол, "должны рассмотреть на саммите НАТО".

Другие новости:

войска России Запорожская АЭС ГУР война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО

"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО

21:50 Украина
Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

21:48 Украина
"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:25

"Залужному виднее": политолог рассказал о тяжелом продвижении ВСУ

22:24

"Перфектная красавица": Ольга Сумская показала натуральную красоту без грима

22:10

Не такой и щедрый: Алина Кабаева показала скромный "подарок" от Путина

21:50

"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТОВидео

21:48

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
21:22

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:05

"Как машина с выхлопом": женщина чуть не назвала свою дочь очень странным именем

21:02

Хаос в хижине дяди Тома: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая"

20:51

О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиныммнение

Реклама
20:43

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

20:25

"Нестерпимо воняло трупами": Рамина Эсхакзай попала под вражеский обстрел

20:18

Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

20:16

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

19:33

"Семья нашего театра обеднела": на войне погиб известный украинский актер

19:29

Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину ПутинаВидеоблоги

19:22

Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

19:20

Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украинумнение

19:02

Наш ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете, его выгнали

18:49

Африка поставила Путину условие по Украине: у главы Кремля 2-3 недели

18:40

Громыхать будет везде: в Украину несется новая волна ливней с похолоданием

Реклама
18:05

Германия против быстрого вступления Украины в НАТО после войны - Bild

17:36

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты

17:31

"Атака РФ захватит гораздо больше": Маск сделал скандальное заявление о войне

17:24

С двумя палочками и глухой на одно ухо: Киркоров удивил появлением на тусовке

17:12

"Будет жесткая реакция": Кремль угрожает Украине за вступление в НАТО

17:11

Ударил почти 7-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

17:00

Тогда он был эталонным: как делали томатный сок в СССР

16:46

Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли деталиВидео

16:30

Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

16:29

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:17

Можно ли матери присутствовать на крестинах ребенка: спорные приметы и обычаи

16:15

Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривенВидео

16:01

"Неадекватные просто": свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына

15:52

"Слава Путину!": кусочек русского мира прицепился к украинцам в Бремене

15:35

После стремительного падения постепенно восстанавливается рынок электроники и бытовой техники: данные Codes новости компании

15:34

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:24

Украинцы все еще активно покупают на AliExpress. В Emporium назвали причины новости компании

15:12

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: об этом догадываются лишь единицы

15:12

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:07

"Покупайте нарезанный": эксперт назвала лучшее место, чтобы спасти хлеб от плесени

Реклама
14:58

Важное решение принято: Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО

14:57

Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС

14:39

Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

14:37

Войска РФ в Бахмуте в ловушке, ВСУ берут город под огневой контроль – Сырский

14:36

Давать воду по часам под видом ремонтов: украинцев предупредили о проблемах

14:12

В Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar

14:11

Гороскоп на завтра 11 июля 2023: Раку – напряжение, Овну – новые идеи

13:59

Окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО - Эрдоган

13:48

"А Суровикин где?": в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта ПригожинаВидео

13:36

И днем и ночью: 3 знака зодиака, которые обожают хорошо покушать

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять