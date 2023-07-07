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"Угроза катастрофы на ЗАЭС не исчезла": Буданов ошарашил заявлением

Алёна Воронина
7 июля 2023, 14:07 обновлено 7 июля, 14:12
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Сейчас речь не идет о полном устранении рисков аварии на атомной электростанции. Опасность может вспыхнуть с новой силой, если РФ этого захочет.
Запорожская АЭС, Кирилл Буданов
Угроза катастрофы на ЗАЭС не исчезла, заявил Буданов/ коллаж:Главред, фото: "Энергоатом", скрин

Угроза катастрофы на Запорожской атомной электростанции полностью не снята, пока там продолжают находиться российские оккупанты.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии Reuters. По его словам, риски того, что российские захватчики могут устроить аварию на ЗАЭС, уменьшились, но о полном устранении этих рисков сейчас речь не идет.

"Угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не снята, пока там российские оккупанты. Сейчас в результате совершения определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на спад. О полном устранении рисков на атомной станции пока речь не идет, поскольку ЗАЭС продолжают контролировать российские оккупанты", – отметил глава ГУР.

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Он подчеркнул, что пока станция занята российскими войсками, это может повториться в любое время, если они захотят.

При этом он добавил, что "контрнаступление продолжается, успех будет, но со временем".

Новость дополняется…

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