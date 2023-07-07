На крыше реактора ЗАЭС могли заложить взрывчатку: россияне не пускают туда МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ смогли проверить другие объекты ЗАЭС и не нашли там признаков взрывчатки.

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Россияне заложили взрывчатку на крыше реактора ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Радио Свобода/PlanetLab

Российские оккупанты могли разместить взрывчатку на крыше реактора Запорожской атомной электростанции. Таким образом РФ готовится к возможным провокациям. Оккупанты не пускают даже экспертов Международного агентства по атомной энергии, чтобы те проверили крышу реактора. Об этом во время пресс-конференции в Токио рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Радио Свобода.

Эксперты смогли осмотреть лишь несколько объектов.

"У нас есть прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос, чтобы подняться туда", - сказал Гросси.

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Гендиректор МАГАТЭ надеется, что оккупанты пустят экспертов на крышу. Что касается других объектов ЗАЭС, то там якобы не было обнаружено признаков взрывчатки.

"Мы смогли осуществить осмотры охлаждающих прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", - сказал Гросси.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило издание Sky News 5 июля. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

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