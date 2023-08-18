Война не закончится в этом году, освобождение Крыма начнется в 2024-м - эксперт

Российский диктатор делает все, чтобы заморозить войну в Украине, но это не решит проблему.

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Война в Украине не закончится в 2023 году / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Facebook

Война в Украине не закончится в этом году и продлится минимум еще в 2024 году. Об этом во время чата на Главреде заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

При этом эксперт считает, что лишь в 2024 году начнется освобождение Крыма от оккупантов.

"Ориентируюсь исключительно на факты, поэтому считаю, что война будет продолжаться и в 2024 году, когда будет реализовываться сценарий освобождения Крыма. И тогда уже будем смотреть, что будет с Донетчиной и Луганщиной", - говорит Коваленко.

Он считает, что лишь после окончания южной наступательной кампании можно будет делать прогнозы насчет Донбасса.

Коваленко акцентирует внимание на том, что Путин делает все, чтобы заморозить войну в Украине. Однако это не решит проблему, ведь война все равно не закончится.

Эксперт также убежден, что Украина может начать переговоры о мире. Однако нет никаких гарантий насчет того, что это может действительно помочь закончить войну.

Смотрите видео с чатом Андрея Коваленко на Главреде:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

Ранее стало известно о том, что контрнаступление ВСУ набирает обороты, самая мощная бригада вступила в бой. Ранее 82-я бригада находилась в резерве, теперь это подразделение участвует в контрнаступлении.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны. Она убеждена, что заявления о скором окончании войны являются ложью.

В то же время полковник запаса Олег Жданов говорит, что война в Украине закончится раньше Дня Независимости 2024 года. Жданов убежден, что президент США Джо Байден воспользуется победой Украины во время предвыборной кампании.

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