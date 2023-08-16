Война в Украине закончится раньше Дня Независимости 2024 года - Жданов

Жданов убежден, что президент США Джо Байден воспользуется победой Украины во время предвыборной кампании.

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Украина победит РФ до мая 2024 года / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Главред

Война в Украине закончится уже до Дня Независимости 2024 года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он считается, что по оптимистическому прогнозу День Независимости-2024 украинцы будут праздновать в свободной стране, в которой наступил мир.

"Вряд ли война затянется дольше. Думаю, самый крайний срок окончания этой войны – май 2024 года. Потому что это начало предвыборной кампании, и наша победа в этой войне становится "золотой карточкой" Джо Байдена, которая увеличит его шансы остаться на второй срок в Овальном кабинете", - сказал Жданов. видео дня

Он убежден, что президентские выборы в РФ никак не повлияют на войну в Украине.

"Судьба российских выборов будет определена ещё до выборов. У российской элиты осталось меньше полугода – до 1 января 2024 года. Ей нужно сейчас определиться: либо она идёт с Путиным ещё на семь лет, либо нужно что-то менять", - объяснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, что Киселев о тревожном прогнозе завершения войны. Эксперт считает, что по итогам войны Украина должна получить серьезные гарантии безопасности от своих западных союзников, при этом подобные гарантии также должны быть предоставлены Россией.

Журналист назвал 3 слабых места армии РФ. Ресурсы РФ уже достаточно быстро исчерпываются, а Запад продолжает помогать Украине не просто так, а по политическим мотивам и для собственной безопасности.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны. Ирина Верещук убеждена, что заявления о скором окончании войны являются ложью.

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