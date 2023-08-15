Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

Ирина Верещук убеждена, что заявления о скором окончании войны являются ложью.

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Война в Украине не закончится в этом году / коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, командование Объединенных Сил ВСУ

Война в Украине продлится долго и не завершится до конца года или до следующей весны. Об этом в своем Telegram-канале заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она убеждена, что украинцы и украинская власть должны быть готовы к длительной и тяжелой войне, после которой будет победа.

"Сколько еще продлится война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" - все это неправда", - заявила Верещук. видео дня

Она добавила, что каждый должен работать на победу на своем месте. Верещук говорит, что украинцы должны быть готовы к "марафону из двенадцати раундов, а не из трех".

"Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что "не взлетает". Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. Должны привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться. Коррупция - госизмена. Если не жестко, то не сработает. Политиканство и горлопанство – мораторий. Распри - после войны", - пояснила Верещук.

Война в Украине

Напомним, что Киселев о тревожном прогнозе завершения войны. Эксперт считает, что по итогам войны Украина должна получить серьезные гарантии безопасности от своих западных союзников, при этом подобные гарантии также должны быть предоставлены Россией.

Журналист назвал 3 слабых места армии РФ. Ресурсы РФ уже достаточно быстро исчерпываются, а Запад продолжает помогать Украине не просто так, а по политическим мотивам и для собственной безопасности.

ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении. Андрей Билецкий раскрыл, что россияне активно используют артиллерию. Кроме этого, территория на подступах тщательно заминирована.

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