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"Для нас – это проигрыш": Дикий рассказал о катастрофическом варианте окончания войны

Алина Дембицкая
14 августа 2023, 04:40
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Сейчас россияне распространяют нарративы о "боевой ничье". Это крайне опасный сценарий, подчеркнул Дикий.
Дикий, ВСУ
Дикий рассказал о катастрофическом варианте завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Чтобы не разочароваться результатами украинского контрнаступления, западные страны должны активнее оказывать Украине военную помощь. В частности, страны Запада должны предоставить истребители F-16, которых ВСУ ждут уже долгое время. Такое мнение 24 каналу высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Как отметил Дикий, осенью Кремль попытается мобилизовать еще 300-400 тысяч россиян. Также он подчеркнул, что существует риск того, что ВСУ могут не смочь прорвать линию обороны противника.

"Если нам не удастся проломить линию обороны, такой риск есть. Надо понимать, что ресурсов, с которыми мы начали эту кампанию, на самом деле недостаточно. Они (россияне – ред.) понимают значение этой кампании. У них сейчас стоит указание бросить туда все их резервы. Если мы не прорываемся, нашей проблемой будет смена настроений у наших союзников", - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что сейчас россияне распространяют нарративы о "боевой ничье". По словам эксперта, оккупанты осознали, что после освобождения Херсона и Харьковской области концепция "непобедимой России" потеряла свою эффективность и не находит поддержки. Поэтому РФ пытается убедить всех в том, что Украину нужно посадить за стол переговоров и заморозить войну, потому что якобы линия фронта "все равно не изменится".

"Это катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это чеченский вариант, когда они проиграли Первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко второй чеченской войне. Это выигрыш времени, чтобы окончательно нас уничтожить", - пояснил военный.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине?

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

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