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Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

Алина Дембицкая
12 августа 2023, 17:55 обновлено 12 августа, 17:56
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Забыв о том, какие преступления оккупанты совершают против мирных украинцев, Захарова цинично заявила, что Крымский мост, мол, является гражданским объектом.
Захарова, Крымский мост
Захарова пригрозила ответом за атаки на Керченский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Рупор Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова закатила истерику из-за недавних атак на Крымский мост и пригрозила "ответом". Слова Захаровой цитирует МИД страны-агрессора России.

Так, российская чиновница заявила, что в РФ "решительно" осуждают эти "террористические атаки". Также она пожаловалась, что Крымский мост якобы подвергается атакам с осени прошлого года.

Забыв о том, какие преступления российские оккупанты совершают против мирных украинцев, Захарова цинично заявила, что Крымский мост, мол, является объектом гражданской инфраструктуры и нападения на него являются "недопустимыми".

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"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания и они не останутся без ответа", - выдала рупор МИД РФ.

Взрывы на Крымском мосту

Как сообщал Главред, Крымский мост днем в субботу, 12 августа, окутал черный дым. В местных пабликах сообщали, что там слышны взрывы и работает ПВО страны-агрессора России. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны.

Ранее сообщалось, что 31 июля в оккупированном Крыму было неспокойно –россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала. Кроме того, спокойствие россиян было окончательно разрушено, ведь, по сообщению местных Telegram-каналов, в Симферополе раздавались громкие звуки взрывов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту. Он подчеркнул, что Крым не является безопасным местом для российских оккупантов. У них еще есть время, чтобы сбежать с полуострова домой – в Россию.

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