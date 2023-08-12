'РФ готовится к еще большей войне': омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

Действия главы кремлевского режима Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей. Об этом в Telegram написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как отметил Лубинец, недавно Путин внес в Госдуму РФ законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного/чрезвычайного положения в России.
"Этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод! Кроме того, поправки в законе позволят руководству РФ репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. О чем это свидетельствует? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей", - написал Лубинец, добавив, что большая война не будет исключать вооруженных столкновений со странами НАТО.
Омбудсмен подчеркнул, что в ответ на умышленное игнорирование Россией норм гуманитарного права, международное сообщество должно усилить санкции против РФ и предоставить Украине дополнительное вооружение. По его словам, только так можно остановить российскую военную экспансию.
"Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится в Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза для безопасности всего демократического мира!", - добавил Лубинец.
Путин планирует захватывать другие страны
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина упадет, то российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом. Следующими целями страны-агрессора России может стать Молдова и страны Балтии.
"Будет Молдова, будут балтийские страны. Балтийские страны – страны НАТО. И когда, не дай бог, они будут захвачены. Мы их уважаем и любим, но если Путин придет в страны НАТО, то вам придется отправлять своих детей, родителей на войну", - отметил Зеленский.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что после Украины Путин пошел бы на Казахстан.
"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина получилось захватить территорию нашей страны, то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", - сказал Данилов.
В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.
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