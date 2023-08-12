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"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

Алина Дембицкая
12 августа 2023, 20:19 обновлено 12 августа, 20:19
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Омбудсмен подчеркнул, что международное сообщество должно усилить санкции против РФ и предоставить Украине дополнительное вооружение.
'РФ готовится к еще большей войне': омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе
Лубинец заявил, что Путин готовится к еще большей войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Действия главы кремлевского режима Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей. Об этом в Telegram написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил Лубинец, недавно Путин внес в Госдуму РФ законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного/чрезвычайного положения в России.

"Этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод! Кроме того, поправки в законе позволят руководству РФ репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. О чем это свидетельствует? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей", - написал Лубинец, добавив, что большая война не будет исключать вооруженных столкновений со странами НАТО.

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Омбудсмен подчеркнул, что в ответ на умышленное игнорирование Россией норм гуманитарного права, международное сообщество должно усилить санкции против РФ и предоставить Украине дополнительное вооружение. По его словам, только так можно остановить российскую военную экспансию.

"Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится в Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза для безопасности всего демократического мира!", - добавил Лубинец.

Путин планирует захватывать другие страны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина упадет, то российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом. Следующими целями страны-агрессора России может стать Молдова и страны Балтии.

"Будет Молдова, будут балтийские страны. Балтийские страны – страны НАТО. И когда, не дай бог, они будут захвачены. Мы их уважаем и любим, но если Путин придет в страны НАТО, то вам придется отправлять своих детей, родителей на войну", - отметил Зеленский.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что после Украины Путин пошел бы на Казахстан.

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина получилось захватить территорию нашей страны, то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", - сказал Данилов.

В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

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