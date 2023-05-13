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"Вам придется отправлять детей на войну": Зеленский назвал страны, на которые РФ хочет напасть

Алина Дембицкая
13 мая 2023, 22:46 обновлено 13 мая, 22:46
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Украинский гарант подчеркнул, что НАТО – это не просто система обороны, но и большая ответственность.
Путин, Зеленский
Зеленский назвал страны, на которые РФ хочет напасть после Украины / коллаж: Главред, фото: скриншот

Если Украина падет, то российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом. Следующими целями страны-агрессора России может стать Молдова и страны Балтии. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ.

"Нравится это странам Запада или нет, вы – страны НАТО. А я точно знаю, что если Украина падет, следующей будет Молдова", - сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что НАТО – это не просто система обороны, но и большая ответственность. По его словам, граждане этих стран должны понимать, что лучше сейчас помогать Украине, чем потом посылать своих собственных детей на войну.

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"Будет Молдова, будут балтийские страны. Балтийские страны – страны НАТО. И когда, не дай бог, они будут захвачены. Мы их уважаем и любим, но если Путин придет в страны НАТО, то вам придется отправлять своих детей, родителей на войну", - отметил президент.

Война России против Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

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