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Эрдоган встретился с Путиным и сделал громкое заявление насчет зерновой сделки

Алексей Тесля
4 сентября 2023, 14:30 обновлено 4 сентября, 14:50
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Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Сочи на встречу с Владимиром Путиным.
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, Офис президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Сочи в понедельник, 4 сентября на встречу с диктатором Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным в Сочи турецкий лидер объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении", сообщает агентство Anadolu.

"Очень важное" сообщение о черноморском зерновом соглашении будет объявлено после встречи с Путиным", - заявил Эрдоган.

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По его словам, послание миру по итогам встречи лидеров Турции и РФ будет очень важным, в первую очередь "касательно шага в навстречу слаборазвитым африканским странам".

Ранее стали известны подробности подготовки встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры двух стран планируют обсудить "зерновое соглашение".

Напомним, по мнению эксперта Сергея Кузана, русский диктатор Владимир Путин понимает, что власти Турции все сильнее и сильнее помогают Украине. Попытки русского диктатора Владимира Путина подкузьмить президенту Турции Реджепа Эрдогана из-за позиции того по поводу украино-российской войны.

Ранее сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган зерновая сделка
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