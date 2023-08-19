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Тайные переговоры Путина и Эрдогана: в обход Украины с помощью Венгрии готовят сделку - Bild

Анна Ярославская
19 августа 2023, 11:21 обновлено 19 августа, 11:28
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Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно.
Эрдоган, Путин, зерно
РФ хочет организовать вывоз российского зерна Черным морем / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, ОП

Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар. Суть сделки заключается в том, чтобы организовать вывоз российского зерна Черным морем. Катар должен оплачивать зерно, а Турция – организовать маршрут. Венгрия же добилась того, чтобы против "посланника Путина" на переговорах не вводили санкции ЕС. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.

По данным журналистов, основой сотрудничества является односторонний "Меморандум о трехстороннем сотрудничестве", который предусматривает экспорт российского зерна, в основном в Африку.

Отмечается, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна. Министр иностранных дел Турции и экс-глава разведки Хакан Фидан предлагает также возобновить "зерновую сделку" из Украины. 8 августа его министерство сообщило посольству России в Анкаре, что реализует трехстороннее сотрудничество по экспорту российского зерна "в качестве дополнения к Черноморской инициативе, которая вносит позитивный вклад в глобальную продовольственную безопасность".

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"Если не будут предприняты шаги по черноморской инициативе, есть риск, что меры по трехстороннему сотрудничеству столкнутся с различными трудностями", - предупредил своего российского коллегу министр иностранных дел Турции.

Вместо того, чтобы позволить России экспортировать свое и украденное зерно в бедные страны, Анкара добивается "соглашения между Организацией Объединенных Наций и Российской Федерацией в пакете с Черноморской инициативой с турецким участием".

Если бы сделка была заключена с благословения Организации Объединенных Наций, Киев оказался бы перед выбором. Либо Украина соглашается на безопасный вывоз "российского" зерна (т.е. также украденного в Украине) и прекращает нападения на российские корабли, либо страна несет полную ответственность за все больший голод в мире.

По информации Bild, представители разведки предполагают, что сделка между Турцией, Россией и Катаром может быть завершена уже в ближайшие выходные.

После двух "экстренных встреч" в Стамбуле и Москве чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште должен стать фасадом для встречи всех вовлеченных сторон и, возможно, соглашения, готового к подписанию.

Издание пишет, что на 20 августа запланирована не только личная "встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за пять лет также отправится в Будапешт в этот день. При этом в программе российского посланника, лидера Татарстана Рустама Минниханова на вторую половину дня 20 августа указано, что "программа будет уточнена". Издание пишет, что разведывательная служба предполагает тайную встречу российского политика и турецкого президента.

Поездка Путина в Турцию и зерновая сделка

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

2 августа президент Турции Эрдоган и российский диктатор Путин провели телефонный разговор, во время которого и договорились о визите президента России в Турцию.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что российский диктатор планирует визит в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но конкретных сроков пока нет.

Экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что Эрдоган может договориться с Путиным о том, что зерновая сделка будет функционировать в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН.

Другие новости:

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