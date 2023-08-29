Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

Подготовкой встречи двух президентов занят глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Реджеп Тайип Эрдоган планирует встречу с Владимиром Путиным / Скриншот, Офис президента Украины

Стали известны подробности подготовки встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры должны состояться в Сочи 4 сентября. Лидеры двух стран планируют обсудить "зерновое соглашение", говорится в сообщении турецкого телеканала Habertürk.

Эрдоган планирует обсудить с Путиным новую формулу для "зернового соглашения", отмечают источники турецкого телеканала.

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Подчеркивается, что решением этого вопроса занят глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее он совершил визит в Украину, а вскоре планирует провести встречи в Москве.

Как уточняют источники, после этого Анкара обсудит варианты с ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".

Напомним, по мнению эксперта Сергея Кузана, русский диктатор Владимир Путин понимает, что власти Турции все сильнее и сильнее помогают Украине. Попытки русского диктатора Владимира Путина подкузьмить президенту Турции Реджепа Эрдогана из-за позиции того по поводу украино-российской войны.

Ранее сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.

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