Стали известны подробности подготовки встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры должны состояться в Сочи 4 сентября. Лидеры двух стран планируют обсудить "зерновое соглашение", говорится в сообщении турецкого телеканала Habertürk.
Эрдоган планирует обсудить с Путиным новую формулу для "зернового соглашения", отмечают источники турецкого телеканала.
Подчеркивается, что решением этого вопроса занят глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее он совершил визит в Украину, а вскоре планирует провести встречи в Москве.
Как уточняют источники, после этого Анкара обсудит варианты с ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".
Напомним, по мнению эксперта Сергея Кузана, русский диктатор Владимир Путин понимает, что власти Турции все сильнее и сильнее помогают Украине. Попытки русского диктатора Владимира Путина подкузьмить президенту Турции Реджепа Эрдогана из-за позиции того по поводу украино-российской войны.
Ранее сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.
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