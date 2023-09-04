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День войны стоит Украине 100 миллионов долларов − Резников

Алёна Воронина
4 сентября 2023, 14:38 обновлено 4 сентября, 14:40
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Эти средства в основном используются из государственного бюджета, и лишь небольшая часть – деньги, которые удается собрать волонтерам.
Украинские военные, Алексей Резников
День войны стоит Украине 100 миллионов долларов, отмечает Резников/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, УНИАН

Один день войны стоит для Украины 100 миллионов долларов. В основном это государственные средства, а не волонтерские сборы.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу, отвечая на вопрос журналистов, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают в основном за средства, которые граждане жертвуют волонтерам, а не за бюджетные.

"Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", – отметил Резников.

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По его словам, несправедливо предъявлять претензии государству в том, что якобы сейчас всё делают волонтеры, потому что это не так. Он отметил, что сейчас большую роль играют украинцы, которые работают и платят налоги. Эти средства идут в бюджет, а уже оттуда они идут в том числе и на украинскую армию.

Война в Украине

В Минобороны сообщили о новом успехе ВСУ на юге – выбили врага и закрепляются на двух направлениях. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Она уточнила, что за последние несколько дней в ходе ведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки.

Американское издание The New York Times отмечает, что ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов. Недавними боями украинские войска превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что ВСУ будет труднее прорвать вторую линию обороны россиян. Защитники Украины уже преодолели первую линию обороны врага, но на второй они столкнутся с кучей "железа". Оккупанты наставили там танков, БТР, БМП и артиллерии.

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война в Украине вторжение России Алексей Резников
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