"Плыли на ротацию": в ВСУ рассказали, как отправили на дно катер с оккупантами

Захватчики отобрали лодку у гражданских. Украинские военные засекли перемещение оккупантов на таком плавсредстве и уничтожили их.

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В ВСУ рассказали, как отправили на дно катер с оккупантами/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинские военные на юге уничтожили катер с российскими оккупантами. Захватчики отобрали катер у гражданских и пытались двигаться на нем, но их всё равно засекли защитники Украины.

Подробности уничтожения катера рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что украинские воины на юге отслеживают движение оккупантов, и когда видят такое перемещение катерами, то плавсредство пытаются пускать на дно.

"Наша группировка, в состав которой входит группировка Военно-морских сил, отработала по этому катеру. Было продемонстрировано обществу, как это работает. Такого типа плавсредства россияне используют не очень часто, но такое попало в наше поле зрения и было отправлено за "Москвой" – по курсу российского военного корабля", – отметила Гуменюк.

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По ее словам, этот катер оккупанты отобрали у гражданских. Она отметила, что российские захватчики часто отбирают такие катера у местных жителей и используют их для ротации личного состава.

"Поскольку левобережье в нашей зоне ответственности для них – самое горячее направление, и особенности его географии в том, что там много островов и проливов. Ротацию личного состава они осуществляют с помощью таких лодок. Мы стараемся их тщательно отслеживать и каждый раз отправлять на дно", – рассказала Гуменюк.

Уничтожение катера с оккупантами/ скрин

Смотрите видео, как украинские военные уничтожили катер вместе с оккупантами:

Напомним, ранее в Военно-морских силах сообщили, что ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами. Катер типа КС-701 "Тунец" был уничтожен при попытке высадки вражеского личного состава. Известно, что во время спецоперации враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

Также ранее сообщалось, что украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов более чем на $5 млн. Воины подразделения CODE 9.2.с помощью одного лишь беспилотника уничтожили три единицы техники врага.

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