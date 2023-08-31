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Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млн

Алёна Воронина
31 августа 2023, 22:12 обновлено 31 августа, 22:18
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Воины подразделения CODE 9.2.с помощью одного лишь беспилотника уничтожили три единицы техники врага.
Дрон, взрыв
Защитники Украины одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млн/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Украинские военные за одну ночь нанесли оккупантам под Бахмутом серьезных потерь в технике, уничтожив три единицы техники на сумму более 5 миллионов долларов.

При этом для точных ударов защитники Украины использовали один только дрон. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он отметил, что бойцы подразделения CODE 9.2.одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

видео дня

"Благодаря мастерству солдат и коптера россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика", – рассказал Федоров.

Защитники Украины одним дроном уничтожили технику оккупантов более чем на $5 млн
Защитники Украины одним дроном уничтожили технику оккупантов более чем на $5 млн/ скрин

Смотрите видео уничтожения вражеской техники с помощью дрона:

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине Вербового Запорожской области, пишут журналисты.

Также сообщалось, что оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ - возле границы с Украиной стягивают подмогу. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор Россия приготовила три группировки войск в приграничных с Украиной районах.

Напомним, в ГУР рассказали удивительную историю спасения бойца, который был один 12 часов в открытом море. Спецназовец "Конан" оказался за бортом лодки посреди Черного моря во время спецоперации. Из-за огня авиации РФ собратья добрались до него через полсуток.

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война в Украине дроны Бахмут вторжение России
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