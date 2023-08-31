Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млн

Украинские военные за одну ночь нанесли оккупантам под Бахмутом серьезных потерь в технике, уничтожив три единицы техники на сумму более 5 миллионов долларов.
При этом для точных ударов защитники Украины использовали один только дрон. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Он отметил, что бойцы подразделения CODE 9.2.одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.
"Благодаря мастерству солдат и коптера россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика", – рассказал Федоров.
Смотрите видео уничтожения вражеской техники с помощью дрона:
Война в Украине
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине Вербового Запорожской области, пишут журналисты.
Также сообщалось, что оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ - возле границы с Украиной стягивают подмогу. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор Россия приготовила три группировки войск в приграничных с Украиной районах.
Напомним, в ГУР рассказали удивительную историю спасения бойца, который был один 12 часов в открытом море. Спецназовец "Конан" оказался за бортом лодки посреди Черного моря во время спецоперации. Из-за огня авиации РФ собратья добрались до него через полсуток.
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