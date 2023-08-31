Оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ: возле границы с Украиной стягивают подмогу

В Брянской, Курской, и Белгородской областях оккупанты укрепляют границы, сообщила Маляр.

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Маляр сообщила об усилении российской границы на трех направлениях / коллаж: Главред, фото: 36-я ОБМП, скриншот: deepstatemap

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор Россия приготовила три группировки войск в приграничных с Украиной районах.

"Враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской, и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы ("Брянск", "Курск" и "Белгород") с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски в районы активных боевых действий", - написала она в своем Telegram- канале.

Маляр добавила, что РФ продолжает обстрелы украинских населенных пунктов со своей территории и проводит диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением границы Украины.

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Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ продвинулись на Запорожье и наступают на юге от Бахмута. Силы обороны Украины закрепляются на занятых рубежах и наносят огневой удар по позициям российских оккупантов, сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Александр Сырский сообщил, что ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине. Силы обороны Украины сдерживают попытки оккупантов страны-агрессора России продвинуться на Купянско-Лиманском направлении.

На Бахмутском направлении ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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