'Наша армия не настолько велика': Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

The New York Times заявило, что общее количество раненых и убитых украинских военных и оккупантов за период войны оценивают в почти 500 тысяч.

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Данилов рассказал о потерях ВСУ / коллаж: Главред, фото: 36-я ОБМП, СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что данные западных медиа о потерях украинской армии не соответствуют действительности.

"Наша армия не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не обладают точной информацией о ситуации в нашей стране", - высказался Данилов в интервью Welt.

Секретарь СНБО подчеркивает, что ему непонятно, "почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях".

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Известно, что издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых украинских военных и оккупантов РФ за период полномасштабной войны оценивают в почти 500 тысяч, большинство - это россияне. Вместе с тем издание пишет, что потери ВСУ - около 70 тысяч погибшими и 100-120 тысяч раненых.

Потери украинских бойцов на войне

Напомним, что в авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов. Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области. Летательные аппараты полностью уничтожены.

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