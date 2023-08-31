'Наша армия не настолько велика': Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что данные западных медиа о потерях украинской армии не соответствуют действительности.
"Наша армия не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не обладают точной информацией о ситуации в нашей стране", - высказался Данилов в интервью Welt.
Секретарь СНБО подчеркивает, что ему непонятно, "почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях".
Известно, что издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых украинских военных и оккупантов РФ за период полномасштабной войны оценивают в почти 500 тысяч, большинство - это россияне. Вместе с тем издание пишет, что потери ВСУ - около 70 тысяч погибшими и 100-120 тысяч раненых.
Потери украинских бойцов на войне
Напомним, что в авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов. Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области. Летательные аппараты полностью уничтожены.
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