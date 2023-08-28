Усиление призыва в Украине: в Раде сообщили детали мобилизации

С начала войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, сообщил Вениславский.

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В ВРУ объяснили об усиленной мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на сегодня мобилизация в Украине проводится в плановом режиме.

Как отметил нардеп в телемарафоне "Єдині новини", что с начала войны в Украине происходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия.

"Сейчас территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии", - сказал вениславский. видео дня

Несмотря на это, он подчеркнул, что война приводит к потерям - есть погибшие и раненые военные, поэтому потери нужно пополнять.

"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые воинские подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими", - заявил нардеп.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября. Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - парламентарии поддержали соответствующий законопроект.

Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать - привлекать к работе на экономику.

Кабмин расширил полномочия военкоматов и теперь повестки будут давать всем. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

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