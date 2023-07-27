В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – парламентарии поддержали соответствующий законопроект.

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Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского №9533 и №9532 о продлении военного положения и сроков общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 15 ноября. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

"Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Таким образом, военное положение и мобилизация продлены еще на 3 месяца.

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Сколько раз Рада продлевала военное положение и мобилизацию

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

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