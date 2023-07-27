В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

Важные решения вскоре должен утвердить парламент во время голосования.

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В Раде одобрили продление военного положения и мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал внесенный президентом законопроект о продлении действия военного положения.

Одновременно с этим в Украине также продлевается и всеобщая мобилизация. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Он уточнил, что соответствующее решение отдали свои голоса 17 членов профильного комитета Рады.

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Подробности решения о продлении военного положения

Железняк также отметил, что военное положение и мобилизация в Украине продлеваются еще на 90 суток. То есть, до 15 ноября 2023 года.

Нардеп также написал, что дальше эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов).

"Это произойдет очень скоро", — добавил Железняк.

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