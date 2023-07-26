Рада в ближайшие дни продлит военное положение и мобилизацию в Украине – нардеп

В ближайшие дни Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, это будет уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала войны.
Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае 2023 и действует до 18 августа.
"Скорее всего это продолжение военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть 15 ноября 2023 года", - написал Железняк.
Нардеп также напомнил, как проходит процесс: "Сначала Президент подписывает два указа. Потом их подают на утверждение в Раду. Затем Комитет по вопросам обороны, затем голосование в зале (226+)".
Военное положение и мобилизация в Украине
Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.
В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля.
Ранее стало известно о том, кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля. Было увеличено количество критериев по площади обрабатывающих угодий работников предприятий, на которых можно оформить бронь.
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