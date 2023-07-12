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Расширил список профессий, но сократил сроки: КМУ изменил правила бронирования

Алексей Тесля
12 июля 2023, 11:52 обновлено 12 июля, 11:57
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В Украине решением Кабмина расширен список профессий для бронирования военнообязанных.
мобилизация
В Украине изменили правила бронирования военнообязанных / УНИАН

В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, решением правительства установлены предельные сроки рассмотрения обращений касательно бронирования военнообязанных.

"Обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения", – подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

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При этом расширен список профессий для бронирования. В частности, забронировать своих сотрудников смогут предприятия ветеринарной медицины и пробирного контроля. Они будут признаны критически важными при условии соответствия двум и более критериям.

Кроме того, в сами критерии также внесли изменения. Теперь будут учитываться суммы ЕСВ, а не только факт их уплаты.

Решением правительства новые правила бронирования предполагают применение единого подхода к определению количества военнообязанных, которые могут быть забронированы и работают в органах государственной или местной власти.

Ранее стало известно о том, кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля.

Было увеличено количество критериев по площади обрабатывающих угодий работников предприятий, на которых можно оформить бронь.

Как известно, Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.

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