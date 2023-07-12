Расширил список профессий, но сократил сроки: КМУ изменил правила бронирования

В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, решением правительства установлены предельные сроки рассмотрения обращений касательно бронирования военнообязанных.
"Обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения", – подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.
При этом расширен список профессий для бронирования. В частности, забронировать своих сотрудников смогут предприятия ветеринарной медицины и пробирного контроля. Они будут признаны критически важными при условии соответствия двум и более критериям.
Кроме того, в сами критерии также внесли изменения. Теперь будут учитываться суммы ЕСВ, а не только факт их уплаты.
Решением правительства новые правила бронирования предполагают применение единого подхода к определению количества военнообязанных, которые могут быть забронированы и работают в органах государственной или местной власти.
Ранее стало известно о том, кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля.
Было увеличено количество критериев по площади обрабатывающих угодий работников предприятий, на которых можно оформить бронь.
Как известно, Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.
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