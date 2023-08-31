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Был сам 12 часов в открытом море: в ГУР рассказали удивительную историю спасения бойца

Алёна Воронина
31 августа 2023, 18:07 обновлено 31 августа, 18:10
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Спецназовец "Конан" оказался за бортом лодки посреди Черного моря во время спецоперации. Из-за огня авиации РФ побратимы добрались до него через полсуток.
Боец Гур Конан в Черном море
В ГУР рассказали удивительную историю спасения бойца, который был сам 12 часов в открытом море/ коллаж: Главред, фото: скрин

Один из спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины во время спецоперации в Черном море оказался за бортом лодки. Из-за плотного огня авиации страны-агрессора России лодка бойцов ГУР должна была отступить.

Украинские воины из-за постоянных атак авиации РФ смогли прорваться к побратиму лишь через 12 часов. Спецназовец "Конан" не только выдержал полсуток в открытом море, но и в это время плыл в правильном направлении. Удивительную историю спасения украинского бойца рассказали на странице в Instagram специального подразделения ГУР МО "Артан".

В подразделении отмечают, что на поиски побратима в открытом море сразу был отправлен беспилотник. Дрон Bayraktar TB2 смог найти человека в море лишь после нескольких часов поисков благодаря информации о тепловом следе. С этого момента БПЛА непрерывно наблюдал за спецназовцем.

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"Лодки наших подразделений пытались прорваться к собрату сквозь плотный огонь истребителей ВС РФ, которые один за другим слетали в район поисково-спасательной операции и пытались ей помешать. В конце концов нашим ребятам удалось прорваться. Нашего бойца удалось успешно эвакуировать", – говорится в сообщении.

В подразделении ГУР "Артан" отмечают, что эта история особенная, ведь она о силе воли человека и о ценностях команды. Боец "Конан" был в открытом море один, не имея понимания, куда двигаться и когда будет помощь. Но он справился.

"Неописуемо мощный, сильный духом и телом – он теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев. Справились и мы. Побратим спасен. Все поставленные задачи выполнены. Главное, без потерь. Направление движения одно. Неизменное. Победа" – добавили в подразделении.

Боец Гур Конан в Черном море
Спецназовец ГУР "Конан" провел 12 часов в открытом море/ скрин

Смотрите видео спасения "Конана" в Черном море под обстрелами оккупантов:

Боевое столкновение украинских катеров и самолета РФ в Черном море

Ранее сообщалось, что вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет. Это произошло в районе так называемых "вышек Бойко". Самолет захватчиков попытался атаковать украинский катер, в ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов.

"Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", – отметили в разведке.

После этого в разведке Великобритании назвали причину, почему РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко". Эти объекты в Черном море являются стратегическими объектами, которые используются в качестве передовых баз для войск. Как отмечает британская разведка, "вышки Бойко" обладают ценными ресурсами.

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