РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами, которые используются в качестве передовых баз для войск.
Об этом идет речь в аналитическом отчете британской разведки сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании в соцсети Х.
"Поскольку напряженность в Черном море остается высокой, стычки произошли между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", - говорится в сообщении.
Как отмечает британская разведка, "вышки Бойко" обладают ценными ресурсами.
"Однако, как и Змеиный остров на западе, они также могут быть использованы в качестве передовых баз дислокации, посадочных площадок для вертолетов, и для размещения ракетных систем большой дальности", - подчеркнули в разведке.
Ранее сообщалось, что вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет. В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов.
Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.
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