РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

Напряженность в Черном море остается высокой, предупредили в разведке Великобритании.

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Оккупанты атакуют остров Змеиный и "вышки Бойко" / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/arut.papoian, УНИАН

Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами, которые используются в качестве передовых баз для войск.

Об этом идет речь в аналитическом отчете британской разведки сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании в соцсети Х.

"Поскольку напряженность в Черном море остается высокой, стычки произошли между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", - говорится в сообщении.

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Как отмечает британская разведка, "вышки Бойко" обладают ценными ресурсами.

"Однако, как и Змеиный остров на западе, они также могут быть использованы в качестве передовых баз дислокации, посадочных площадок для вертолетов, и для размещения ракетных систем большой дальности", - подчеркнули в разведке.

Сообщение Минобороны Великобритании / @DefenceHQ

Ранее сообщалось, что вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет. В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов.

Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.

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