РФ скоро атакует Украину ракетами, в Черное море враг вывел новейший корабль

Российский ракетоноситель "Циклон", который оккупанты вывели в Черное море, еще не проходил испытания.

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РФ готовится к ракетному удару по Украине / Коллаж: Главред, фото: flot.com, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к массированному ракетному удару по Украине. Они вывели в Черное море новый ракетоноситель "Циклон". Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

РФ увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море до трех. Ситуация сейчас напряженная. Известно, что ракетный корабль "Циклон" еще не прошел испытания.

"По предварительным данным количество "Калибров" может быть доведено до 20 единиц, что 2 надводных и 1 подводные ракетоносители готовы к применению по территории Украины", - подчеркнула Гуменюк. видео дня

В ночь на 22 августа враг проводил разведку боем, атакуя страну одиночными ударными беспилотниками.

"Враг проводит разведку боем, выявляя системы ПВО Украины, готовясь к атакам", - говорит Гуменюк.

Ракетный удар по Чернигову

В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

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