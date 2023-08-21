ВСУ освободили еще 3 кв. км возле Бахмута: россияне стягивают туда новые силы

Российские военные восстанавливают свои силы и перегруппировываются на Лиманском и Купянском направлениях.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Востоке основные направления наступления оккупантов, поэтому там идут тяжелые бои.

Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини"сообщила, что на Купянском направлении сложная ситуация, враг, в том числе обстреливает и Купянск. Бои продолжаются, украинские защитники мощно сопротивляются.

"В течение недели, если смотреть по цифрам, то на Лиманском и Купянском направлениях может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев. Но на самом деле враг не оставляет своих планов двигаться там вперед. Сейчас просто происходит перегруппировка и он дополнительно подтягивает туда силы", - подчеркнула она.

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Заместитель министра обороны напомнила, что последние две недели россияне активизировались на этих направлениях, однако Вооруженные силы останавливали врага. По словам Маляр, сейчас противник просто "зализывает раны". Учитывая это активность несколько спала, но это не значит, что оккупанты не продолжат атаковать. Поэтому наши защитники, безусловно, следят за Купянским и Лиманским направлением.

"Если говорить подробнее, то на Купянском направлении наши отбили атаки южнее Первомайского, Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. То есть все бои на прошлой неделе закончились поражением врага, он там не продвигается", - сказала она

Что касается Лиманского направления, то там основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Россияне пытаются выбить украинских бойцов с позиции Кременной и Белогоровки, которые были ранее заняты нашими войсками. Врагу это не удается, но бои там тоже очень ожесточенные.

Освобождение оккупированных территорий

Анна Маляр также сообщила, что Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута. А на севере города враг пытается выбить наши войска с занятых позиций.

"Что касается Бахмутского направления, то новости сейчас идут и по южному флангу и Северному. Если смотреть на карту, то это похоже несколько на подкову вокруг Бахмута", - сказала Маляр.

По ее словам, украинские войска продвигаются по южному флангу вокруг Бахмута и на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута или по флангам Бахмута", - добавила она.

Ситуация на фронте

Напомним, что у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ. Пока преждевременно давать оценки общему успеху контрнаступления ВСУ, которое происходит на нескольких направлениях, считают аналитики.

Контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве в Роботино. Населенный пункт Работино Запорожской области имеет значительное тактическое значение, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны.

Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ. Во время активной фазы войны количество погибших и раненых защитников россияне используют для просчета вероятных дальнейших действий ВСУ, говорит Маляр.

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