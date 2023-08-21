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"Будут убегать": эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ взять россиян в кольцо в Бахмуте

Юлия Куришко
21 августа 2023, 08:55 обновлено 21 августа, 09:17
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В Бахмуте есть восточная логистика и именно восточные окраины города позволяют эвакуировать весь потенциал оккупантов, считает Александр Коваленко.
'Будут убегать': эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ взять россиян в кольцо в Бахмуте
Коваленко раскрыл о ситуации в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Facebook

На сайте Главред состоялся чат с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко. Общаясь с читателями, он рассказал, какова вероятность, что россияне окажутся в Бахмуте в окружении, в "котле".

"У меня есть сомнения, что россияне окажутся в Бахмуте в "котле", а точнее в оперативном или тактическом окружении. Потому что сейчас мы их охватываем с юга, там у нас наиболее перспективное направление. На севере все подвигается гораздо медленнее, потому что русские там настолько нафаршировали свои позиции живой силой, что там очень трудно продвигаться. К тому же есть еще две господствующие высоты, которые они контролируют. Это им пока позволяет вести там оборону. С учетом их количества наше продвижение на севере происходит гораздо сложнее, чем на юге", - подчеркнул военно-политический эксперт.

По словам Коваленко, в Бахмуте есть восточная логистика и именно восточные окраины города позволяют эвакуировать весь потенциал оккупантов, который находится в самом городе.

"Поэтому, если будет какая-то большая угроза, они сделают "жест доброй воли". Так же, кстати, действовали и силы обороны Украины, когда защищали Бахмут и держали там оборону. У нас постоянно там было под контролем две логистические артерии в западной части города - Т0504 и Т0506. даже когда Пригожин заявлял, что Бахмут захвачен, на самом деле город полностью не был захвачен. Тогда именно через Т0504, то есть через Ивановское на Бахмут, через печально известный самолетик, на Корсунского и Чайковского, шла эта Юго-Западная логистическая артерия. И этот участок мы продолжали контролировать в городе, а это Юго-Западные ворота в город. Как можно утверждать, что вы "освободили" город и полностью контролируете его, если вы не контролируете Юго-Западные ворота? Это мне напоминает Мариуполь, когда 24 апреля Шойгу доложил Путину, что российские войска полностью контролируют город, но с Азовсталью что-то было не то-там "азовцы" держали оборону, а так полностью весь город под контролем войск РФ. И ничего, что Азовсталь является третью Мариуполя по площади", - подробно пояснил эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

"Итак, я не думаю, что мы сможем окружить россиян в Бахмуте и масштабно пополнить обменный фонд, как бы того хотелось. Они будут выводить свои подразделения сразу, как будет понятно, что они уже не смогут там держать оборону", - считает эксперт.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что Александр Сырский рассказал о том, что ВСУ продвигаются под Бахмутом. В Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли.

Под Бахмутом мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ. На Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны, рассказал Сергей Череватый.

Стало известно, что оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. оккупационные войска РФ атакуют на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Несмотря на то, что продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.

Больше военных новостей:

война в Украине Бахмут Александр Коваленко
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