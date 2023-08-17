Ответка под Бахмутом: мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ

На Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны, рассказал Сергей Череватый.

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ВСУ ударили по противнику под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

За прошедшие сутки защитники Украины на Бахмутском направлении продвигались вперед и продолжали уничтожать врагов, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Как подчеркнул он в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", на Лиманско-Купянском враг за сутки дважды в районе Синьковки пытался атаковать позиции ВСУ, активно используя штурмовую авиацию, совершив 18 авианалетов, а также 404 раза нанес удары разными типами артиллерии - от минометов до РСЗО.

"Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения, уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП, также боевая машина десанта, гаубица "Мста Б" и БПЛА, два боеприпаса типа "Ланцет". Также - три полевых склада боеприпасов и восемь грузовиков", - подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Он уточнил, что на Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны, однако враг сопротивляется.

"Враг 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. В общей сложности произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 ранены, уничтожены вражеский БМП, самоходный 240 мм миномет "Тюльпан", три САУ, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов. Что характерно, ежесуточно Силы обороны уничтожают полевые склады с боеприпасами. Уничтожены три беспилотника типа "Зала" и один беспилотник типа "Орлан10", - проинформировал представитель ВСУ.

Череватый добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врага, не бросаясь в лобовые атаки. В то же время враг маневрирует и пытается усиливать свои подразделения пехотой, танками или боевым армейским резервом и ЧВК.

Ранее сообщалось, что ВСУ "покрошили" половину элитных войск Путина. Известный политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман рассказал о колоссальных потерях российских оккупационных сил в Украине.

Напомним, у ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные действия южнее освобожденного ранее Урожайного в Донецкой области.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работино на западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.

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