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Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

Анна Ярославская
19 августа 2023, 08:41 обновлено 19 августа, 08:52
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Пока преждевременно давать оценки общему успеху контрнаступлению ВСУ, которое происходит на нескольких направлениях, считают аналитики.
Мелитополь, ВСУ
Деоккупация Мелитополя - лишь один из способов перерезать сухопутный коридор / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, фото из открытых источников

Освобождение оккупированного Мелитополя - лишь один из способов перерезать критически важные наземные пути снабжения российских захватчиков вдоль северного побережья Азовского моря. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В отчете ISW отмечается, что 17 августа газета Washington Post сообщила, что, по оценке американской разведки, украинские военные не дойдут до оккупированного Мелитополя в Запорожской области и не достигнут своей основной цели - перерезать российский сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Согласно неподтвержденной разведывательной оценке, эффективные оборонительные операции РФ и плотные минные поля сдерживали продвижение ВСУ и будут продолжать это делать.

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WP отмечает со ссылкой на анонимных официальных лиц США, что Силы обороны будут продвигаться в пределах нескольких километров от Мелитополя, но не дальше.

Продвижение ВСУ в пределах нескольких км от Мелитополя приведет к тому, что важные автомобильные и железнодорожные пути, от которых россияне зависят в плане снабжении своих войск, окажутся в пределах досягаемости украинских артиллерийских систем, а это серьезно подорвет способность оккупантов продолжать использовать их для этой цели.

В ISW обращают внимание, что из опубликованных отчетов остается неясным, почему аналитики разведки США пришли к выводу, что освобождение Мелитополя - "единственный способ, с помощью которого Украина может разрезать российский сухопутный мост".

Эксперты Института изучения войны считают, что у ВСУ есть много вариантов перерезать критически важные российские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых деоккупация Мелитополя является лишь одним из них.

В ISW отмечают, что пока преждевременно давать оценки общему успеху контрнаступлению ВСУ, которое происходит на нескольких направлениях.

"Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более крупных значимых операций", - говорится в отчете.

Ситуация на южном фронте

Украинские военные вероятно достигли определенного прогресса в продвижении к оккупированному городу Токмак. Этот жизненно важный город-барьер расположен между украинскими войсками и юго-восточным городом Мелитополем. Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на официальных лиц США.

Как отмечается, одной из целей контрнаступления Украины является продвижение на юг через мощные российские укрепления с целью возвращения оккупированного Мелитополя. Этот город оккупанты используют как важный транспортный узел для перемещения тяжелой военной техники. Также Мелитополь является воротами в незаконно аннексированный россиянами Крым.

Экс-советник главы Офтса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ могут сломать "хребет" оккупантам на юге уже до октября.

Ранее в ISW назвали причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

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