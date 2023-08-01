ВСУ могут сломать 'хребет' оккупантам на юге уже до октября - Арестович

У россиян нет резервов, чтобы перекрыть образовавшиеся "дыры".

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ВСУ идут вперед/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Констянтина Пестушко

Украинские войска успешно наступают на юго-восточном участке фронта. В настоящее время, как уверяет военный эксперт Алексей Арестович, ВСУ подошли к Приютному и окружают группировку врага, что подтверждают сами россияне.

"На юге у нас интересные события. Если взять Большую Новоселовку и посмотреть в направлении Октябрьского, то там пошло какое-то продвижение, очень беспокоющее русских. Наши войска вышли к Приютному, образовался некий "выступ". Наши войска окружают этот "выступ" с трех сторон, что не способствует ни обороне, ни настроению (россиян - Главред). Идет движение до Новодонецкого. Устойчивое продвижение ВСУ на юге сохраняется уже 7 сутки", - отметил Арестович.

В то же время в районе Работино и Вербового у защитников открылся выход на основную линию обороны оккупантов.

"Южный фронт пришел в движение. Что характерно - движение идет поступательно. Вполне возможно, что снежный ком будет наращиваться и в какой-то момент сломает хребет всей южной группировке", - уверен Арестович.

Он отметил, что Россия пока не бросает резервы. Так как, например, войска РФ, которые стоят в районе Токмака, - это все лишь три бригады на 300 км фронта.

"Все идет по плану. Я знаю, что все не любят эту фразу, но, думаю, к октябрю ее все оценят, а может и раньше - когда мы выйдем на берег Азовского моря", - сказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что у россиян вторая линия обороны есть не везде, и тем более не третья.

"Если там прорываемся (на юге - Главред), то будет весело. Тогда резко возрастает темп наступления. Там, где мы двигались, грубо говоря, по 2 км в течение недели, будем двигаться 7 км в течение двух дней или, в случае резкого обвала ситуации на этом участке фронта, и до 40 км. И это уже купировать будет очень сложно", - объяснил эксперт.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц. В первые недели продвижение украинских сил было очень активное - были освобождены 7 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. Затем "импульс" стал менее заметным, что не понравилось ряду стран Запада.

В командовании неоднократно подчеркивали, что прежде всего заинтересованы сохранить как можно больше жизней украинских военнослужащих.

Недавно было подтверждено освобождение Старомайорского, что открывает выход защитникам к новым оборонительным рубежам противника.

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