ВСУ в Запорожской области подошли к критической линии "обороны" войск РФ – CNN

Вооруженные силы Украины в районе к востоку от сел Новое и Харьковское Запорожской области подошли вплотную к так называемым "зубам дракона" российских оккупантов – "оборонительной" линии, при помощи которой враг собрался останавливать наступление.
Как сообщает CNN, в Сети появилось видео, которое, вероятно, было снято в районе к востоку от небольших населенных пунктов Новое и Харьковское в Запорожской области. Там украинские войска вплотную подошли к "зубам дракона" оккупантов.
"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь ко рву перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", - отметили журналисты.
Зубы дракона – что это такое
Зубы дракона – железобетонные пирамидальные конструкции, высота которых составляет 90-120 сантиметров.
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оккупанты РФ расставили такие заграждения по всем территориям Украины, которые они захватили. "Зубы дракона" проложены в три линии глубиной, они тянутся на сотни километров.
Контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля заявил, что ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области. Успешную боевую работу провели военные 35-й бригады и батальон территориальной обороны Арей.
В Институте изучения войны считают, что ВСУ пошли вперед и достигли продвижения сразу на нескольких участках фронта. Активные боевые действия ведутся на Бахмутском направлении и в районе Авдеевки.
В Генеральном штабе рассказали о продвижениях армии Украины на фронте. В частности, войска наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наносятся огневые удары по российским оккупантам.
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