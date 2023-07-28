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ВСУ в Запорожской области подошли к критической линии "обороны" войск РФ – CNN

Андрей Ганчук
28 июля 2023, 13:25 обновлено 28 июля, 13:30
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Силы обороны Украины продолжают контрнаступление и на одном из южных участков фронта подступили к "зубам дракона" оккупантов России, пишут журналисты.
ВСУ, зубы дракона РФ Запорожская область
Украинские войска в Запорожской области подошли к "зубам дракона" оккупантов РФ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОБМр, Maxar

Вооруженные силы Украины в районе к востоку от сел Новое и Харьковское Запорожской области подошли вплотную к так называемым "зубам дракона" российских оккупантов – "оборонительной" линии, при помощи которой враг собрался останавливать наступление.

Как сообщает CNN, в Сети появилось видео, которое, вероятно, было снято в районе к востоку от небольших населенных пунктов Новое и Харьковское в Запорожской области. Там украинские войска вплотную подошли к "зубам дракона" оккупантов.

"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь ко рву перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", - отметили журналисты.

видео дня

Зубы дракона – что это такое

Зубы дракона Запорожская область
Три линии "обороны" оккупантов – "зубы дракона" и траншеи – к востоку от Васильевки, Запорожье. Фото от 4 марта / Maxar Technologies

Зубы дракона – железобетонные пирамидальные конструкции, высота которых составляет 90-120 сантиметров.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оккупанты РФ расставили такие заграждения по всем территориям Украины, которые они захватили. "Зубы дракона" проложены в три линии глубиной, они тянутся на сотни километров.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля заявил, что ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области. Успешную боевую работу провели военные 35-й бригады и батальон территориальной обороны Арей.

В Институте изучения войны считают, что ВСУ пошли вперед и достигли продвижения сразу на нескольких участках фронта. Активные боевые действия ведутся на Бахмутском направлении и в районе Авдеевки.

В Генеральном штабе рассказали о продвижениях армии Украины на фронте. В частности, войска наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наносятся огневые удары по российским оккупантам.

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