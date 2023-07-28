УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

Анна Ярославская
28 июля 2023, 09:06 обновлено 28 июля, 09:25
105
Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

ВСУ, война, Стромайорское
Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, deepstatemap.live

Защитники Украины освободили село Старомайорское на западе Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ продолжают наступательные действия под Бахмутом. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

видео дня

"Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил Ковалев.

При этом российские захватчики попытались восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области, но безуспешно.

Также оккупанты оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и активно используют резервы.

Кроме того, ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. В то же время защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник проводит безуспешные наступательные действия в районах Надежды, западнее и южнее Клещеевки. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений", - заявил Ковалев.

Освобождение Старомайорского

Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это 27 июля подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе и оставил обнадеживающую подпись.

В отчете аналитиков Института изучения войны 26 июля говорилось о том, что защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию. Тактически важные успехи были достигнуты, в частности, возле Бахмута.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине может закончиться до лета следующего года. Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

09:06 Украина
"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

08:57 Спорт
ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

08:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:06

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

08:57

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкойВидео

08:36

"Служить будут все": Чмут дал прогноз относительно мобилизации в Украине

08:34

Стоит ли бояться российских "Ланцетов"?мнение

08:11

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
07:35

Избивал подчиненного битой: в Ровенской области задержали главного военкомаВидео

06:47

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре - Politico

06:37

Что сейчас происходит в России?мнение

05:50

Чем удобрить клубнику после сбора ягод: простые советы для каждого дачника

Реклама
05:25

Сорвавший джекпот британец промотал весь выигрыш: его покупки вас удивят

04:50

От напитка не сможете оторваться: сколько нужно сахара на 1 литр компота

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

03:45

"Надо много оружия": Карась объяснил, как Запад может отреагировать на запугивание РФВидео

03:00

Белла Хадид нарушила молчание после "срыва" и клиники

02:30

Как заставить гортензию поменять цвет: лайфхак от опытных садоводов

02:00

"Мы не можем ждать 10 лет": Карась рассказал, готов ли Запад довести РФ до развалаВидео

01:30

Зачем теннисный мячик в гараже: хитрый лайфхак поможет не "коцнуть" авто

27 июля, четверг
23:51

Не знала столицу Румынии: силиконовая Мисс-Москва эпично опозорилась отсутствием ума

23:37

Китай передает РФ технологии и оборудование для войны против Украины - разведка США

23:12

Жена Иракли Макацария восхитила стройной фигурой после родов

Реклама
22:58

"Беларусь будет в полной изоляции": возле границ ЕС серьезно накаляется ситуация

22:55

"РФ хочет уничтожить Украину": порты могут исчезнуть через 2-3 месяца - Гуменюк

22:48

Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ началсяВидеоблоги

22:44

Плюс 6 килограмм: украинская актриса рассказала, как поправилась

22:43

Иосиф Пригожин раскритиковал "жестокого диктатора" Пугачеву

22:37

Требовали пожать руку и угрожали: тренер Харлан ошеломила подробностями скандала

22:29

Российских туристов вышвырнули из Батуми: в городе отгремели протесты

21:53

Скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантовФото

21:33

"Смена власти": эксперт раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война

21:17

Провал зерновой сделки: у Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины - Reuters

21:11

Впервые за время войны: Вера Брежнева вернулась в Киев после слухов про разводВидео

21:09

ВСУ освободили село Старомайорское - ЗеленскийВидео

20:42

Подделал документы и уехал на Мальдивы: нардепу Аристову сообщили о подозрении

20:15

ВСУ ловко ликвидировали командира бригады боевиков "Призрак"

19:52

"Перебросили обученных бойцов": в США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - CNN

19:28

Умерла Шинейд О'Коннор - полиция пролила свет на смерть музыкальной легенды

19:25

Как правильно ухаживать за подсолнухами: главные советы для хорошего урожая

19:22

ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылалиВидео

19:10

На арену вышла тройка "заклятых друзей" мирамнение

19:08

"Нажимают кнопку, убивая наших друзей": в ВСУ рассказали о новом оружии в РФ

Реклама
19:00

Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

18:59

"Вагнер" свозит в Беларусь бронетехнику: заехала 12-я колонна

18:45

Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

18:15

Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник": Авраменко дал ответ

17:51

"Русские деньги не пахнут кровью": у Зеленского набросились на FIE из-за Харлан

17:50

"Его это злило": Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа

17:40

Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой в чае: к чему это приведет

17:32

Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования: без рисков для военных

17:20

ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении

17:16

Могилевская показала свою маму в молодости

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять