У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

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Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, deepstatemap.live

Защитники Украины освободили село Старомайорское на западе Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ продолжают наступательные действия под Бахмутом. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

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"Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил Ковалев.

При этом российские захватчики попытались восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области, но безуспешно.

Также оккупанты оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и активно используют резервы.

Кроме того, ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. В то же время защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник проводит безуспешные наступательные действия в районах Надежды, западнее и южнее Клещеевки. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений", - заявил Ковалев.

Освобождение Старомайорского

Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это 27 июля подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе и оставил обнадеживающую подпись.

В отчете аналитиков Института изучения войны 26 июля говорилось о том, что защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию. Тактически важные успехи были достигнуты, в частности, возле Бахмута.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине может закончиться до лета следующего года. Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

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