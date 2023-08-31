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На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

Юлия Куришко
31 августа 2023, 20:58 обновлено 31 августа, 21:20
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В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки произошло 25 боевых столкновений в зоне боевых действий.
На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте
ВСУ отбивают атаки оккупантов / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте. За сутки оккупанты нанесли один ракетный и 31 авиационные удары, совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ населенных пунктах.

В Генштабе ВСУ на сторицне в Facebook сообщили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

  • На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.
  • На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.
  • На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работиного, Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.
  • На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

Наступление Сил обороны Украины

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах - осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

видео дня

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника", - говорится в сводке.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке. Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине ивового Запорожской области, пишут журналисты WSJ.

ВСУ продвинулись на Запорожье и наступают на юге от Бахмута. Силы обороны Украины закрепляются на занятых рубежах и наносят огневой удар по позициям российских оккупантов, сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что войска РФ хотят прорваться на Луганщине. Самые сложные бои идут на Купянско-Лиманском направлении. Украинские войска наступают на Бахмутском направлении.

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война в Украине Генштаб ВСУ контрнаступление ВСУ
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