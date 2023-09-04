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ВСУ освободили под Бахмутом 47 кв. километров территории - Минобороны

Анна Ярославская
4 сентября 2023, 09:23 обновлено 4 сентября, 09:30
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На прошлой неделе в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано еще три квадратных километра.
ВСУ, война
Вокруг Бахмута идут горячие бои: сколько километров освобождено, сообщили в Минобороны. / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

За время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров на Бахмутском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона и в Telegram-канале.

По ее словам, на востоке меняется локальная динамика, но именно это направление остается основным для вражеского наступления. Оккупанты постоянно пытаются атаковать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Маляр добавила, что вокруг Бахмута идут бои. На северном фланге на протяжении всей прошлой недели было очень горячо. в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки. Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

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"На Бахмутском направлении противник ведет оборонные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. В районе Клещеевки есть определенные успехи. В общей сложности освобождены под Бахмутом 47 кв.км. За прошедшую неделю освобожденная площадь увеличена на 3 кв. км", - говорится в сообщении.

Две недели назад эпицентром боев на востоке было Купянское направление. Активным остается Лиманское направление. Количество обстрелов там остается высоким и сохраняются вражеские атаки.

Также очень горячо на Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе враг пытался наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. При этом наши военные находятся в активной обороне и не дают врагу окружить Авдеевку или захватить Марьинку.

"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои"", - сказала Маляр.

Ситуация на южном фронте

На Запорожском и Херсонском направлениях противник находится в обороне. Продолжаются обстрелы позиций наших подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. При этом оккупанты активно применяли боеприпасы "Ланцет".

Также Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах", - написала Маляр.

Замминистра добавила, что враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись под Бахмутом и на западе Запорожской области. Это подтвердили аналитики Института изучения войны.

Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки (Бахмутское направление).

Кроме того, украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Продвижение на юге признают и российские источники.

Напомним, украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, в дальнейшем ожидаются более быстрые успехи, поскольку вторая линия российских войск слабее.

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война в Украине ВСУ Минобороны Украины Анна Маляр война России и Украины
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