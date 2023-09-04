ВСУ освободили под Бахмутом 47 кв. километров территории - Минобороны

За время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров на Бахмутском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона и в Telegram-канале.
По ее словам, на востоке меняется локальная динамика, но именно это направление остается основным для вражеского наступления. Оккупанты постоянно пытаются атаковать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
Маляр добавила, что вокруг Бахмута идут бои. На северном фланге на протяжении всей прошлой недели было очень горячо. в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки. Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение.
"На Бахмутском направлении противник ведет оборонные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. В районе Клещеевки есть определенные успехи. В общей сложности освобождены под Бахмутом 47 кв.км. За прошедшую неделю освобожденная площадь увеличена на 3 кв. км", - говорится в сообщении.
Две недели назад эпицентром боев на востоке было Купянское направление. Активным остается Лиманское направление. Количество обстрелов там остается высоким и сохраняются вражеские атаки.
Также очень горячо на Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе враг пытался наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. При этом наши военные находятся в активной обороне и не дают врагу окружить Авдеевку или захватить Марьинку.
"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои"", - сказала Маляр.
Ситуация на южном фронте
На Запорожском и Херсонском направлениях противник находится в обороне. Продолжаются обстрелы позиций наших подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. При этом оккупанты активно применяли боеприпасы "Ланцет".
Также Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
"В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах", - написала Маляр.
Замминистра добавила, что враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись под Бахмутом и на западе Запорожской области. Это подтвердили аналитики Института изучения войны.
Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки (Бахмутское направление).
Кроме того, украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Продвижение на юге признают и российские источники.
Напомним, украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, в дальнейшем ожидаются более быстрые успехи, поскольку вторая линия российских войск слабее.
Другие новости:
- Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ
- "Высадка десанта": ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами
- Есть ли у ВСУ шанс прорваться на юге во время осенних дождей: эксперт дал четкий ответ