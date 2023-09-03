'Вторая линия оккупантов слабее': генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ

Тарнавский пояснил, что РФ посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны.

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ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада

Украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Как отметил Тарнавский в интервью Guardian, что в дальнейшем ожидаются более быстрые успехи, поскольку вторая линия российских войск слабее.

Тарнавский пояснил, что РФ посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны и лишь по 20% - для второй и третьей линии, поскольку Москва не ожидала, что украинские силы пройдут.

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"Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны. Мы завершаем уничтожение подразделений противника, прикрывающих отход российских войск за второй рубеж обороны", - отметил Тарнавский.

Сообщается, что минное поле заблокировало украинские войска на несколько недель, пока саперы медленно расчищали штурмовой путь, но теперь этот барьер преодолен.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у русских закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и быстрее. У нас все впереди", - сказал Тарнавский.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян. Оккупанты 60% времени и ресурсов потратили на оборудование первой линии обороны, которую прорвали ВСУ. Вторая и третья линия обороны захватчиков слабее.

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов более чем на $5 млн. Воины подразделения CODE 9.2.с помощью одного лишь беспилотника уничтожили три единицы техники врага.

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