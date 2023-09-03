'Есть ракетный запас': ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

Российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине, считает Наталья Гуменюк.

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Могут ли оккупанты снова атаковать энергосистему Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что судя по анализам, россияне убеждены, что массированные ракетные удары были эффективными.

Как сообщила Гуменюк для 24 канала, вполне вероятно, что российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине. У них есть ракетный запас и они имеют возможность его пополнять.

"Надо сознательно подходить к угрозам, которые возможны. Они не обязательно сбудутся, но они возможны. Оккупанты имеют и воздушные ракетоносители, и ракетоносители морского базирования", - подчеркнула Гуменюк. видео дня

Все факты утверждают, что оккупанты могут прибегнуть к таким атакам. Также они постоянно ищут новые способы воздействия и давления. Украинские военные тщательно это отслеживают и готовятся к защите от этих угроз.

Ракетная атака РФ

Напомним, что в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ по Украине. Воздушные силы готовятся к усилению атак. Сегодня мы имеем такое многообразие средств ПВО, которого нет во всем мире, но для полной защиты этого мало.

2 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава Криворожского района Евгений Ситниченко сообщил, что в городе успешно отработала ПВО.

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию в Винницкой области. Ракеты россияне запустили из акватории Черного моря. Один "Калибр" удалось уничтожить, другая ракета попала в одно из частных предприятий.

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