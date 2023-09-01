Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

Ракеты россияне запустили из акватории Черного моря. Один "Калибр" удалось уничтожить, другая ракета попала в одно из частных предприятий.

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РФ нанесла по Украине удар ракетами "Калибр" / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

В ночь на 1 сентября российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр". Одна из них попала в предприятие в Винницкой области.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что "Калибры" россияне запустили из акватории Черного моря, в том числе из Феодосийского района.

Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий Винницкой области.

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"Повреждено имущество, частные автомобили, пострадавшим оказывается помощь", – говорится в сообщении.

"Прилет" подтвердили на сайте Калиновской городской рады.

"В результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания. Городской голова и соответствующие службы работают на месте, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Тем временем Суспільне пишет со ссылкой на источники, что в результате попадания вражеского снаряда ранения получили восемь человек. Они пострадали от осколков стекла, которое было выбито взрывной волной.

Ракетные удары РФ по Украине

Ночью 30 августа российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

В ночь на 30 августа в Киеве прогремели взрывы. В городской администрации сообщили о работе сил ПВО. Два человека погибли, еще трое - пострадали в результате падения обломков сбитых российских ракет.

В ту же ночь РФ атаковала ракетами Одессу и область, были слышны звуки взрывов. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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